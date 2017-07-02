«Рубин» сыграл вничью с «Утрехтом» в контрольном матче. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Единственный гол казанцев на 44-й минуте забил Жонатас, который замкнул подачу Рубена Рочины.
«Рубин» (стартовый состав): Рыжиков, Набиуллин, Навас, Санчес, Бауэр, Самбрано, М'Вила, Рочина, Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.
«Рубин» (состав на второй тайм): Акмурзин, Кудряшов, Гранат, Бурлак, Кузьмин, Камболов, Цакташ, Оздоев, Лестьенн, Карадениз, Азмун.
В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов «Утрехт» занял четвёртое место и попал в Лигу Европы.
Контрольный матч
«Рубин» (Россия) — «Утрехт» (Нидерланды) — 1:1.
Гол у «Рубина»: Жонатас, 44 (1:1).