«Амкар» в товарищеском матче оказался сильнее венгерского «Залаэгерсега»

В рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги «Амкар» провёл товарищескую встречу с клубом «Залаэгерсег», который занял седьмое место в турнирной таблице второго дивизиона чемпионата Венгрии в минувшем сезоне.
Матч завершился победой пермяков со счётом 2:0. В составе россиян забитые мячи на свой счёт записали Януш Гол и Александр Салугин.
Товарищеский матч
«Амкар» (Россия) – «Залаэгерсег» (Венгрия) – 2:0 (1:0)
Голы: Гол, 18 (1:0); Салугин, 86 (2:0).
Стартовый состав «Амкара»: Нигматуллин, Идову, Зайцев, Сиваков, Занев, Гиголаев, Гол, Йовичич, Комолов, Бодул, Костюков.
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