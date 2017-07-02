Чили — Германия: на матче в Санкт-Петербурге присутствует 57 268 зрителей

На финальном матче Кубка конфедераций — 2017 между сборными Чили и Германии, который проходит в эти минуты, присутствует 57 268 зрителей.
Встреча проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург», вместимость которого составляет 68 134 зрителя.
На матче за третье место турнира Португалия — Мексика (2:1), который состоялся сегодня в Москве на стадионе «Спартак Арена», побывало 42 659 зрителей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка конфедераций Чили — Германия. После первого тайма немецкая команда вела со счётом 1:0.