Тигиев: не дал себя постричь бразильцам из «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Тигиев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко признался, что не намерен расставаться со своей прической.
«До сих пор из-за причёски подкалывают. Михалыч (тренер Роман Пилипчук. – Прим. «Чемпионата») одолевает: «Постригись, постригись». Я уже было созрел перед отпуском… и не решился. Пытались насильно подстричь. У нас так Хави (тренер по физподготовке Нойя Сальсес. – Прим. «Чемпионата») в самолёте машинкой обрили. Я смеялся-смеялся, пока не услышал: «Тигиев». То ли Адриано сказал, то ли Фернандо. Я как рвану в туалет – ну вас, шутников!
Не представляю, что должно произойти, чтобы я пожертвовал шевелюрой. Волосы – это уже мой имидж, не хочется их трогать. Стригусь так уже года три-четыре. Чуть-чуть устаёшь с такой копной на голове, волосы в глаза лезут. В Москву прилетим – попрошу маму немного укоротить причёску.
Пуйоль – кумир детства, хотя первую майку купил – Месси, ещё с 30-м номером. Не скажу, что сильно разбирался в футболе, но Карлес мне сразу в глаза бросился – игрой, образом. Настоящий лев!" — сказал Тигиев.
Полную версию интервью с Георгием Тигиевым читайте на «Чемпионате» в скором времени.