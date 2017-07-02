Гоналон прибыл в Рим для завершения перехода в «Рому»

Полузащитник «Лиона» Максим Гоналон прибыл в Рим для прохождения медобследования, необходимого для завершения трансфера в «Рому», информирует Football Italia.
Игрок приземлился в римском аэропорту Фьюмичино, где его встретили представители СМИ и небольшая группа болельщиков. Гоналон позировал для прессы с шарфом «Ромы».
Гоналон находится в структуре «Лиона» с 1999 года и за главную команду провёл более 300 матчей. В активе 28-летнего полузащитника также семь матчей за сборную Франции. По информации итальянских СМИ, Гоналон подпишет с «Ромой» контракт на четыре года с зарплатой € 2,7 млн за сезон.
Фото: TMWRadio
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