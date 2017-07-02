Гуренко: «Динамо» Мн предлагало Драгуну максимальные условия, но он выбрал БАТЭ

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал решение полузащитника Станислава Драгуна подписать контракт с БАТЭ.
«За два дня до подписания мы случайно встретились в городе. На Драгуна мы выходили месяц назад. Сделали ему предложение. Он встречался с руководством. Знаю, что ему предлагались максимальные условия по команде. Но эту тему не хочу обсуждать. Это его право, его выбор. Можно Стасу только пожелать удачи», — цитирует Гуренко «Прессбол».
Драгун выступал за минское «Динамо» с 2008 по 2012 год, после чего играл в России за «Крылья Советов», «Динамо» и «Оренбург».
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