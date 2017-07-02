Кубок конфедераций в России – третий по общей посещаемости в истории турнира

Все 16 матчей Кубка конфедераций – 2017 в России посетило 628 304 зрителя. Средняя посещаемость матчей турнира составила 39 269 зрителей.
По общей посещаемости турнир в России стал третьим в истории Кубков конфедераций. Больше зрителей посещало матчи турнира только в 1999 году в Мексике (970 000) и в 2013 году в Бразилии (804 659). По средней посещаемости матчей КК-2017 стал четвёртым в истории проведения турнира.
Рекордное количество зрителей на КК-2017 собрал финальный матч между сборными Чили и Германии, который проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге. На игре присутствует 57 268 зрителей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Чили — Германия.