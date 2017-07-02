Алдонин: сейчас и не ясно, где у Германии первая сборная, а где — резервная

Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА—2005 Евгений Алдонин поделился впечатлениями от финала Кубка конфедераций, в котором сборная Германии выиграла у Чили (1:0).
«Великолепный финал получился, отличная игра. Немцы победили по делу, хотя сборная Чили и владела преимуществом. Чилийцы продемонстрировали настоящую страсть, рвение к победе. Но немцы со своим прагматизмом и мастерством в очередной раз показали, что любая ошибка может повлиять на исход матча. Остаётся только порадоваться за чилийцев, которые до конца продолжили играть с настроем на победу. Могли и сравнять счёт, и даже победить. Но на таком уровне ошибки не прощаются. Где-то Тер Штеген творил чудеса, чилийцам иногда не везло.
По эмоциям получился потрясающий финал. Сложно не сопереживать таким командам. Немцы показали, что у них два равноценных состава. Сейчас и не ясно, где там первая сборная, а где резервная. Можно только поаплодировать их системе подготовки», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.