Вернер стал лучшим бомбардиром Кубка конфедераций — 2017

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер с тремя забитыми мячами в четырёх матчах стал лучшим бомбардиром завершившегося Кубка конфедераций — 2017, в котором его национальная команда одержала победу.
В споре за «золотую бутсу» турнира 21-летний форвард «РБ Лейпциг» по дополнительным показателям обошёл партнёров по команде Леона Горецку и Ларса Штиндля, в активе которых также по три забитых мяча. По сравнению со своими партнёрами Вернер также записал в свой актив две голевые передачи, заняв ещё и первое место по системе «гол+пас».
Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций — 2017