Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Вернер стал лучшим бомбардиром Кубка конфедераций — 2017

2 июля 2017, воскресенье. 23:20. Футбол

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер с тремя забитыми мячами в четырёх матчах стал лучшим бомбардиром завершившегося Кубка конфедераций — 2017, в котором его национальная команда одержала победу.

В споре за «золотую бутсу» турнира 21-летний форвард «РБ Лейпциг» по дополнительным показателям обошёл партнёров по команде Леона Горецку и Ларса Штиндля, в активе которых также по три забитых мяча. По сравнению со своими партнёрами Вернер также записал в свой актив две голевые передачи, заняв ещё и первое место по системе «гол+пас».

Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций — 2017
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Германии — Футбол Леон Горецка Кубок конфедераций
Новости. Футбол
2 июля 2017, воскресенье
23:30 Булыкин: в Германии молодым игрокам, в отличие от России, дают шанс раскрыться
23:20 Вернер стал лучшим бомбардиром Кубка конфедераций — 2017
23:18 Алдонин: сейчас и не ясно, где у Германии первая сборная, а где — резервная
23:10 Дракслер признан лучшим игроком Кубка конфедераций — 2017
23:10 Браво признан лучшим вратарём Кубка конфедераций — 2017
23:10 Лёв — четвёртый тренер в истории, выигравший чемпионат мира и Кубок конфедераций
23:07 «Зенит»: немцы выиграли 1-й трофей на арене «Санкт-Петербург». Следующий — наш!
23:00 Халк, порванные трусы и Мутко с Марадоной. Фотообзор финала Кубка конфедераций
22:58 Сборная Германии первой одержала дебютную победу в КК в ранге чемпиона мира
22:56 Чили — Германия: тер Штеген получил награду BUD AF Man of the Match
22:53 Сборная Германии выиграла у Чили и впервые стала обладателем кубка конфедераций
22:42 Кубок конфедераций в России – третий по общей посещаемости в истории турнира
22:35 Гуренко: «Динамо» Мн предлагало Драгуну максимальные условия, но он выбрал БАТЭ
22:22 Гоналон прибыл в Рим для завершения перехода в «Рому»
22:09 Тигиев: не дал себя постричь бразильцам из «Спартака»
21:57 Чили — Германия: матч в Санкт-Петербурге собрал рекордное число зрителей КК-2017
21:47 Неймар — о первых месяцах в «Барселоне»: я словно попал в видеоигру
21:35 «Амкар» в товарищеском матче оказался сильнее венгерского «Залаэгерсега»
21:33 Коллимор: проблема фанатов в России была настолько преувеличена!
21:27 «Рубин» сыграл вничью с «Утрехтом» в контрольном матче
21:09 Президент «Лиона»: Ляказетт в ближайшие дни перейдёт в «Арсенал» за € 45-50 млн
21:07 «Анжи» сыграл вничью со словенским «Кршко» в товарищеском матче
21:06 Тульский «Арсенал» сыграет со словенским «Добом» на сборе в Австрии
21:00 Кержаков, Роналдо, Цискаридзе, Гагарина — в фотообзоре церемонии закрытия КК
20:56 «Динамо» 10 июля проведёт контрольный матч в Новогорске с тульским «Арсеналом»
20:49 «Ахмат» проиграл «Лудогорцу» на сборе в Австрии
20:46 «Ростов» обыграл «Младу Болеслав» в товарищеском матче
20:44 «Краснодар» выиграл у действующего чемпиона Румынии, который тренирует Хаджи
20:34 Дядюн находится в расположении «Ростова»
20:30 Новичок «Спартака» Петкович лично пожелал Зобнину скорейшего возвращения на поле
20:22 Владелец китайского клуба разрыдался на пресс-конференции из-за судейства
20:17 DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид представили клип на песню к ЧМ-2018
20:16 Генеральный директор «Вождоваца»: мы доминировали в матче со «Спартаком»
20:15 Болельщики сыграли в футбол с журналистами на плавучей барже BUD. Фоторепортаж
20:00 Откровенный наряд болельщицы и ритуал Эрнандеса. Фотообзор Португалия – Мексика
19:59 Колобков: я не могу советовать Акинфееву, он сам знает, как ему тренироваться
19:55 Санчес и Видаль – в составе сборной Чили на финал Кубка конфедераций с Германией
19:53 Саломонссон: приятно читать про интерес «Спартака», но я не знаю, правда ли это
19:46 «Интер» может оштрафовать Перишича за участие в турнире по пляжному волейболу
19:42 Кашчелан: «Тосно» проверил себя на фоне команды из квалификации Лиги чемпионов
19:42 Сборная Германии объявила стартовый состав на финал Кубка конфедераций с Чили
19:29 Саморано: нынешнее поколение сборной Чили — лучшее за всю историю
19:24 Непомнящий — о сборной России на КК-2017: врать не хочу, правду сказать не могу
19:22 Очоа: российские болельщики навсегда останутся в сердцах игроков сборной Мексики
19:18 Адриен Силва: Португалия завершила игру с Мексикой лучшим из возможных способов
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто победит в финале КК?
Германия
1440 (53%)
Чили
1284 (47%)
Проголосовало: 2724
Архив →
© championat.com, 2000–2017