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Булыкин: в Германии молодым игрокам, в отличие от России, дают шанс раскрыться

2 июля 2017, воскресенье. 23:30. Футбол

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от финала Кубка конфедераций, в котором сборная Германии выиграла у Чили (1:0), и выделил эффективность немецкой системы подготовки молодых футболистов.

«Команды показали живой футбол, никто не стал отсиживаться в обороне. Было много опасных моментов. Исход встречи решила одна непростительная ошибка защитника чилийцев, которая привела к пропущенному мячу. Предполагал, что в матче будет забито немного мячей, но надеялся на победу сборной Чили, где играет мой друг Артуро Видаль. Хотел, чтобы чилийская сборная успешно выступила на Кубке конфедераций, но и второе место — хороший результат. Удивлён, что без основных лидеров сборная Германия смогла выиграть турнир.

Немецкая команда — фаворит чемпионата мира. И так было всегда. Это немецкая машина. Воспитание молодых футболистов у Германии в приоритете. Если есть подрастающий талантливый немецкий футболист, то никто не будет брать легионера ему на замену. Мы видим это по выступлениям немецких сборных всех возрастов на крупных турнирах. Им дают шанс раскрыться, в отличие от российской системы. Хотя РФС и подписал соглашение с Немецким футбольным союзом. Хотелось бы, чтобы это принесло плоды уже на ближайшем чемпионате мира. Но мы поздно спохватились, поэтому остаётся верить, что хорошие результаты будут в ближайшем будущем.

Кубок конфедераций не является товарищеским турниром. Здесь играют лучшие команды своих континентов. Португалия и Германия были фаворитами этого Кубка конфедераций. Сборная Чили была тёмной лошадкой, которая в итоге вышла в финал. Им не хватило везения, опыта и удачи. Чилийцы не смогли реализовать очень хорошие моменты.

Россия умеет проводить большие мероприятия. Считаю, что нам по силам организовывать подобные турниры. В преддверии чемпионата мира Кубок конфедераций прошёл хорошо как в организационном, так и футбольном плане. Думаю, всем понравилось и гостеприимство, и футбол», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Германии — Футбол Сборная России — Футбол Сборная Чили — Футбол Дмитрий Булыкин Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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