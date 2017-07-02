Пицци: поражение в финале КК-2017 не заставит сборную Чили изменить себе

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Торроха Пицци поделился впечатлениями от поражения в финальном матче Кубка конфедераций — 2017 с Германией. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бундестим.
«Несмотря на наше разочарование, я убеждён, что мы показали всё лучшее, что у нас есть. Мы можем быть довольны как спортсмены. Мы показали хорошую игру, хороший стиль. Да, проиграли решающий матч, но убедились, что можем на равных играть с лучшими командами мира. Думаю, мы не будем изменять своему стилю, продолжим действовать от атаки, с интенсивным прессингом, на высоких скоростях. Это поражение не заставит нас изменить себе.
Гол изменил всё. Соперники почувствовали уверенность, силу, он упростил им задачу. Конечно, большая проблема в том, что мы не забили. Мы много раз были в шаге от гола, но… Кто не забивает, тот не выигрывает. И мы должны работать над этим, над реализацией», — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.