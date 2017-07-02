Волонтёр прочитала стихи из песни группы «Руки Вверх!» перед брифингом тренеров

Перед началом пресс-конференции с участием главного тренера сборной Чили Хуана Антонио Пицци и наставника команды Германии Йоахима Лёва в пресс-центре девушка-волонтёр необычным образом развлекла журналистов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.
До прихода тренеров девушка, которая, вероятно, проиграла спор, села за стол и исполнила стихи из песни группы «Руки Вверх!» «Ай-яй-яй девчонка». Девушка-волонтёр промолчала на вопрос о том, на что она спорила.
Сборная Германии обыграла команду Чили в финальном матче Кубка конфедераций со счётом 1:0.
Лёв — четвёртый тренер в истории, выигравший чемпионат мира и Кубок конфедераций