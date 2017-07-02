Браво: сборная Чили многому научилась на Кубке конфедераций в России

Вратарь сборной Чили Клаудио Браво поделился впечатлениями от поражения в финальном матче Кубка конфедераций — 2017 с Германией. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бундестим.
«Мы многому научились на этом Кубке конфедераций. Между двумя финалистами не было большой разницы. Мы отдали все силы, чтобы показать отличную игру. Обидно проигрывать в решающем матче, но мы должны поблагодарить всех членов команды за этот турнир. Мы играли против топ-сборной, теперь нужно сделать выводы из своих ошибок. Мы должны продолжать двигаться вперёд, у команды большой потенциал», — сказал Браво в интервью ZDF.