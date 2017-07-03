Лопырёва: мы с Леной Исинбаевой сидели и поддерживали сборную Чили как могли

Посол чемпионата мира по футболу 2018 года от Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва поделилась впечатлениями от финала Кубка конфедераций, в котором сборная Германии выиграла у Чили (1:0).
«Мне очень понравился матч и то, какой был накал страстей. Чили боролась до последнего. Мы с Леной Исинбаевой сидели и поддерживали их как могли. Ни для кого не секрет, что мы болели за Чили. Но сборная Германии одержала очень достойную победу и показала хороший уровень игры», — сказала Лопырёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
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