Чили — Германия — 0:1. Видеообзор финального матча Кубка конфедераций — 2017

Сборная Германии победила команду Чили в финальном матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 в пользу немцев.
Единственный мяч на 20-й минуте записал на свой счёт нападающий сборной Германии Ларс Штиндль, который отличился с передачи форварда Тимо Вернера. Таким образом, немецкая команда первой одержала дебютную победу в Кубке конфедераций в ранге чемпиона мира. До этого ни одна из команд на момент первой победы на турнире не была действующим чемпионом мира.
Видеообзор матча доступен на официальном канале ФИФА в YouTube.
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