Жулиано: я удивился, что в «Зените» произошли слишком кардинальные перестановки

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано рассказал о своем отпуске и ответил на вопрос о перестановках в клубе.
«У меня было всего несколько свободных дней, поскольку я был в расположении сборной Бразилии. После возвращения из национальной команды у меня было десять дней, чтобы отдохнуть, побыть с семьёй, восстановиться морально и физически. Сейчас я здесь и готов к тому, чтобы работать. Новости из «Зенита» я читал в Интернете: все писали о том, что у клуба появились новое руководство, новый тренерский штаб, новые футболисты. Надеюсь, все эти изменения — к лучшему и мы вместе добьёмся хорошего результата.
Я бы не назвал эти изменения большим сюрпризом. Мы финишировали третьими, и все говорили о переменах. Пожалуй, я удивился тому, что произошли слишком кардинальные перестановки, и сейчас нам нужно привыкать ко всему новому. В этой ситуации всё зависит от меня. Да, сменился тренер, который привёз меня в «Зенит», но мне нужно показать новому штабу всё, на что я способен.
Я общался с Силвиньо, который был в тренерском штабе Манчини, а сейчас работает в сборной Бразилии, и ещё с несколькими специалистами. Они рассказали о том, какой Манчини человек, как он любит свою работу и вникает в мельчайшие детали, любит погружаться в тактику. Теперь мы должны принять от Манчини его знания», — цитирует Жулиано сайт «Зенита».