Гриндель: в ситуации с допингом в футболе нужно стремиться к независимости

Глава немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель выразил мнение, что ситуацию с допингом в футболе должна контролировать ВАДА.
Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что 34 российских футболиста стали объектами расследования ФИФА на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входившие в состав сборной на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
«Что касается допинга, то это в интересах не только международного футбола, но и российского. Нужно стремиться к независимости. Я считаю, что контролировать ситуацию должна ВАДА. Я буду работать над этим. Независимость — в общих интересах. Нужно, чтобы дискуссий на этот счёт не было», — передаёт слова Гринделя корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.