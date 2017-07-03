Шуньич: я не сомневаюсь, что вылет «Динамо» в ФНЛ был каким-то недоразумением

Защитник «Динамо» Тони Шуньич поделился впечатлениями от первых дней в новой команде и сравнил РФПЛ с Серией А и Бундеслигой.
«Пока всё хорошо. Меня здорово приняли. Видно, что в коллективе нет проблем, он дружный, все нацелены только на успешное выступление. Первые дни я в основном работал отдельно с тренером-реабилитологом, нужно было подтягивать кондиции. Сейчас уже занимаюсь с партнерами, с нетерпением жду начала сезона. Последний матч в сезоне я сыграл 10 июня за сборную, потом у меня был короткий отпуск, а 19-го числа уже приступил к работе по индивидуальной программе по программе, составленной тренерским штабом «Динамо». Так что в Австрию приехал в неплохой физической форме, и уже 1 июля сыграл в контрольном матче. Уверен, что к матчу первого тура со «Спартаком» буду готов на 100 процентов.
У каждой лиги свои плюсы и минусы. В той же Германии довольно открытый футбол, для защитников это не очень-то хорошо. А вот Серия А и российская РФПЛ более комфортны для игроков обороны, поскольку команды много внимания уделяют защите своих ворот. В Италии помешаны на тактике. Если в чем я и прибавил в «Палермо», то это в понимании тактических нюансов. Вообще же для защитников опыт значит очень многое – чем старше становишься, тем меньше ошибок допускаешь. Я работал со многими сильными тренерами, у каждого можно чему-то научиться.
За время выступления за «Кубань» я успел хорошо узнать, что «Динамо» — великий клуб с богатой историей. Да, последние пару лет были непростые – команда опустилась в первую лигу, затем поднялась оттуда, но я не сомневаюсь, что это было какое-то недоразумение, «Динамо» будет идти только вверх. Скоро откроется новый замечательный стадион, у клуба шикарная база, вообще созданы все условия для футбола. В Германии, например, база – это поле и раздевалка. Считаю, что в России более правильный подход. У тебя есть комната, где можешь отдохнуть перед матчем, здесь же тренажерный зал, здесь же медицинские аппараты, а также все условия для восстановления", — цитирует Шуньича сайт «Динамо».