Босежур: на поле сборную Чили должно беспокоить не судейство, а другие вещи

Полузащитник сборной Чили Жан Босежур поделился впечатлениями от поражения в финальном матче Кубка конфедераций — 2017 с Германией. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бундестим.
«Мы должны не расстраиваться, а чему-то научиться. Несмотря на то, что я не очень доволен результатом, считаю, что Чили очень достойно провели этот турнир. И, в принципе, мы закончили его в позитивном ключе.
Все команды не хотят проигрывать. Каждая игра была очень важной, ведь мы получали новый опыт. На поле нас должно беспокоить не судейство, а другие вещи — игровые. Мы достаточно зрелая команда, поэтому нам надо продолжать играть и улучшать свой футбол.
С Германией было трудно. С ними надо избегать ошибок. Ошибка Диаса? Марсело — важный игрок сборной. Конечно, грустно что иногда такое происходит на поле, но у всех наших футболистов была цель выиграть", — передает слова Босежура корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.