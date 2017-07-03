Мустафи – о победе в КК-2017: раз попробовав крови, уже не остановишься!

Защитник сборной Германии Шкодран Мустафи прокомментировал победу над командой Чили (1:0) в финале Кубка конфедераций – 2017.
«Команду можно только похвалить, особенно против опытных чилийцев, проведших большое количество международных турниров. Большой комплимент команде. Мы провели классную работу и всегда были командой даже вне игры, поэтому мы и так сильны. Заслужили забрать с собой Кубок конфедераций.
Лёв? Мне кажется, ему тоже очень понравилось наше выступление. Мы развили командный дух. У нас всегда было классное настроение. И то, что мы изучали на тренировках, получалось сразу. Видно, что команда стремится к прогрессу. Мы за короткое время многому научились.
ЧМ-2018? Пока ничего неизвестно, сейчас надо наслаждаться моментом. Такие события переживаешь не каждый день, как и играешь в сборной. Тренеру виднее. Каждый должен доказать, что достоин вызова в сборную. Видно, что каждый тренер следит за всеми игроками. Чемпионат мира — другой уровень. Но Кубок конфедераций — всё равно титул. Поэтому надо наслаждаться этим, будто это титул чемпионата мира. А раз попробовав крови, уже не остановишься!
Система видеоповторов? Считаю, это хорошо. Это помогает и судьям, и игрокам. Но нужно ещё поработать над тем, чтобы тратить меньше времени на повторы», — передаёт слова Мустафи корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.