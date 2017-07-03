Тер Штеген: чувствую себя победителем сегодняшней дуэли с Браво

Вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген поделился впечатлениями от победы над командой Чили в финальном матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бундестим.
«Чувствую себя победителем сегодняшней дуэли с Клаудио Браво. Но я рад, что он выиграл „Золотую перчатку“. И, естественно, я доволен результатом матча», — передаёт слова тер Штегена корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Голкипер сборной Чили Клаудио Браво был признан лучшим вратарём Кубка конфедераций — 2017.