Горецка: всё в России на КК-2017 было организованно на высочайшем уровне

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка прокомментировал победу над командой Чили (1:0) в финале Кубка конфедераций – 2017, а также поделился впечатлениями от организации турнира.
«Самое лучшее в этом матче – то, что мы играли вместе, как настоящая команда. Каждый из нас знал своё место на поле и выполнял свою роль. Это главное, что помогло нам. Не было никакой раздробленностям внутри команды.
Мы выиграли, чему я очень рад, но было много опасных моментов у наших ворот. Игра была очень напряжённой. Мы могли пропустить в дополнительное время, но это делает победу только ещё более приятной. Большое спасибо тренеру и каждому отдельному игроку.
Всё было организованно на высочайшем уровне в России, что показало, что мировой футбол шагнул на новый уровень! После Кубка конфедераций мы познакомились с объектами, стадионами и, что важнее, с друг другом. Вынесли некоторые уроки и поняли, что хорошо подготовились к чемпионату мира», — передаёт слова Горецки корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.