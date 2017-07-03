Футболист сборной Чили Марсело Диас: это худшая ошибка, которую я мог допустить

Футболист сборной Чили Марсело Диас, ошибка которого привела к голу в ворота чилийцев в финале Кубка конфедераций, поделился впечатлениями от игры с национальной командой Германии, завершившейся победой немецких футболистов со счётом 1:0.
«До 20 минуты у нас было много шансов, но одна персональная ошибка стоила нам титула. Ничего нельзя поделать. Нужно отвечать за свои ошибки. Против Германии нельзя было ослаблять давление, уходить от их ворот. Нужно было играть стабильно, и моя ошибка привела к грустному результату. Мне было тяжело осознавать эту ошибку. Это худшая ошибка, которую я мог допустить как футболист», —
передаёт слова Диаса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.