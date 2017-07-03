Жулиано: Германия может собрать и три, и даже четыре сборные

Полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Виктор Жулиано поделился мнением о национальной команде Германии, выигравшей у чилийских футболистов со счётом 1:0 в финале Кубка конфедераций.
«Могу отметить сборную Германии, её стиль игры. На турнире выступает так называемая вторая сборная Германии, но у них настолько много сильных футболистов, что они могут собрать и три, и даже четыре команды. Что касается финала, то там заслуженно встретились две самые сильные команды на этом турнире», — сказал Жулиано.