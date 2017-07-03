Лебедев: Россия успешно сдала финальный экзамен перед проведением ЧМ-2018

Член исполкома Российского футбольного союза, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев поделился мнением о прошедшем в России Кубке конфедераций, в финале которого сборная Германии со счётом 1:0 выиграла у национальной команды Чили.
«Фантастический по накалу и красоте финал выдали сборные Германии и Чили в не много значащем для них турнире. Вот так играют в футбол! Главный итог КК-2017 — Россия успешно сдала финальный экзамен перед проведением ЧМ-2018. Качественно и безопасно будет в 2018-м в России», — отметил Лебедев.