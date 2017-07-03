Сборная Германии выиграла награду ФИФА за фейр-плей

Вдобавок к победам немецких футболистов в двух личных номинациях — Юлиан Дракслер был признан лучшим игроком Кубка конфедераций — 2017, а Тимо Вернер выиграл «Золотую бутсу» — сборная Германии выиграла и награду ФИФА за фейр-плей.
Немецкая команда за пять матчей получила всего восемь жёлтых карточек. Фолили футболисты тоже не много — было зафиксировано только 66 нарушений правил. Как сообщает официальный сайт ФИФА, была учтена и инициатива немцев по раздаче российским болельщикам футболок с надписью «Германия» на русском языке.
Помимо соответствующих наград для игроков и официальных лиц, а также сертификата, немецкая футбольная ассоциация получит $ 10 тыс. от ФИФА, которые должны быть потрачены на экипировку юношеских команд.