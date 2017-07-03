Илюмжинов: ажиотаж вокруг Кубка конфедераций ощущался и в Коста-Рике

Глава Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов, находящийся в настоящее время в Коста-Рике, поздравил организаторов прошедшего в России Кубка конфедераций по футболу.
«Ажиотаж вокруг Кубка конфедераций ощущался и в Коста-Рике. Поздравляю российских коллег-организаторов турнира с успехом! Отличная работа!» — отметил Илюмжинов.
1 июля Кирсан Илюмжинов прибыл в Сан-Хосе. В столице Коста-Рики начался детский чемпионат американского континента, в котором играют свыше 500 спортсменов.
В финале Кубка конфедераций, состоявшемся 2 июля в Санкт-Петербурге, Германия выиграла у Чили со счётом 1:0.