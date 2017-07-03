«Интер» готов купить у «ПСЖ» Ди Марию за € 50 млн

«Интер» готов предложить около € 50 млн, включая различные бонусы, за атакующего флангового полузащитника «ПСЖ» и игрока сборной Аргентины Анхеля Ди Марию, сообщает Tuttosport. Утверждается, что его зарплата в миланском клубе составит € 7,5 млн, а контракт будет подписан на четыре года. В полузащитнике заинтересован новый главный тренер команды Лучано Спаллетти.
За свою карьеру Ди Мария успел поиграть во всех топ-чемпионатах Европы, кроме немецкого и итальянского. В 2010 году он перешёл из «Бенфики» в «Реал», за который отыграл четыре сезона. Летом 2014-го аргентинец подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед», но покинул его уже через год, перейдя в «ПСЖ».