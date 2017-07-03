Агент Спинаццолы: пусть «Ювентус» продаёт Сандро, мой клиент не хуже его

Давид Липпи, агент 24-летнего итальянского левого защитника и полузащитника Леонардо Спинаццолы, принадлежащего «Ювентусу», призвал туринский клуб принять предложения по продаже Алекса Сандро.
«Если „Ювентус“ продаст Сандро, это будет великолепно. Они заплатили за него € 28 млн, и если „Челси“ действительно предложит € 70 млн, то клуб получит отличную прибыль. К тому же у них есть возможность заменить Сандро не менее сильным футболистом — например, Спинаццолой, который по чистому совпадению является моим клиентом», — цитирует Липпи Football Italia.
Спинаццола принадлежит «Ювентусу» с 2010 года. На взрослом уровне он не сыграл ни одного матча за туринский клуб, побывав в аренде в «Эмполи», «Виртус Ланчано», «Сиене», «Аталанте», «Виченце» и «Перудже». Последний сезон он снова провёл в «Аталанте».