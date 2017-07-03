Карпин: в «Спартаке» наслаждался титулами, а в «Сельте» — сущностью футбола

Бывший полузащитник московского «Спартака», «Реала Сосьедад» и «Сельты» Валерий Карпин поделился опытом и ощущениями от тех времён, когда выходил на поле. Экс-наставник красно-белых подчеркнул, что каждая из этих команд дорога ему по-своему.
«В моей спортивной жизни я пять лет выступал за «Спартак», столько же играл в «Реале Соьедад» и «Сельте». Эти три клуба навсегда останутся в моём сердце. В «Спартаке» я наслаждался титулами, в «Реале Сосьедад» — своим первым опытом в испанском футболе. Это была команда, благодаря которой я адаптировался к испанскому футболу. Храню о том периоде очень позитивные воспоминания. В «Сельте» я не выиграл титулов, но в наибольшей степени наслаждался самой сущностью футбола. В «Сельте» мы получали наслаждение на поле вне зависимости от того, побеждали или терпели поражения», — цитирует Карпина DPA.
Карпин защищал цвета «Спартака» с 1990 по 1994 год, за «Сельту» выступал с 1997 по 2002 год, а за «Реал Сосьедад» играл с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005 год.