Кейлор Навас: буду в «Реале» сражаться насмерть с любым конкурентом

Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас отметил, что перед стартом очередного сезона настроен очень серьёзно и не намерен никому уступать место в основном составе. По ходу и после минувшего сезона испанские СМИ неоднократно сообщали о желании «Королевского клуба» приобрести голкипера. При этом назывались такие имена, как вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, голкипер лондонского «Челси» Тибо Куртуа и страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа. Между тем главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан неизменно выражал коста-риканскому футболисту своё доверие.
«Я буду в «Реале» сражаться насмерть с любым конкурентом. И у меня нет слов, чтобы выразить благодарность Зидану», — приводит слова Наваса Marca.