Бранчини: в ситуации с переходом де Шильо всё находится в руках «Ювентуса»

Джованни Бранчини, агент 24-летнего защитника «Милана» Маттиа де Шильо, отметил, что судьба игрока во многом зависит от «Ювентуса».
«В данный момент всё находится в руках „Ювентуса“ или других команд, которые решат сделать достойное предложение. „Милан“ в курсе текущей ситуации, всё в порядке. Посмотрим, как будет развиваться ситуация во время трансферного окна», — приводит слова Бранчини Football Italia.
Ранее сообщалось, что де Шильо завершил переговоры с «Ювентусом», дав согласие на переход в туринский клуб. Де Шильо находится в системе «Милана» с 10-летнего возраста.
Де Шильо дал согласие перейти в «Ювентус»