Неймар: в Бразилии хотел бы играть за «Фламенго»

Бывший нападающий «Сантоса» Неймар, защищающий ныне цвета «Барселоны», вновь подчеркнул, что ему хотелось бы в будущем возобновить карьеру в Бразилии. Однако Неймар предпочитает играть не за свой бывший клуб.
«В Бразилии хотел бы играть за «Фламенго». Помню один матч между этой командой и «Сантосом». Мы побеждали «Фламенго» по ходу игры, однако их торсида не переставала поддерживать своих футболистов», — приводит слова Неймара Marca.
О том, как изменилась его жизнь с 2013 года, когда он перешёл в каталонский клуб, игрок сборной Бразилии сказал: «Когда становишься известным, повсюду появляются женщины. Также появляются и кузены разной степени близости».