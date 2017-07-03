Модест: никогда не хотел покидать «Кёльн»

Нападающий «Кёльна» Антуан Модест отметил, что не намеревался покидать свой нынешний клуб по окончании минувшего сезона. В последнее время немецкие СМИ неоднократно сообщали о заинтересованности китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в услугах игрока. Однако руководство немецкого клуба ни в коем случае не намеревалось расставаться с Модестом.
«Я никогда не хотел покидать «Кёльн» и не просил руководство «Кёльна» предоставить мне возможность сменить клубную прописку. «Кёльн» был и остаётся моим родным домом. Могу с высоко поднятой головой сказать, что я люблю этот клуб. Я говорил с руководством «Кёльна» о том, что хотел бы завершить свою карьеру в этом клубе», — цитирует Модеста Bild.