Защитник «Реала» Данило перейдёт в «Ювентус» за € 20 млн

Защитник мадридского «Реала» Данило со следующего сезона будет защищать цвета туринского «Ювентуса», передаёт AS.
Согласно информации источника, клубы практически договорились о переходе бразильского футболиста, и остаётся лишь сообщить об этом официально. «Старая синьора» заплатит за Данило около € 20 млн.
Данило перешёл в «Реал» в 2015 году из «Порту». «Королевский клуб» заплатил за него € 31,5 млн, однако Данило так и не оправдал ожиданий. По итогам предыдущего сезона он принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, став автором 1 гола и 2 результативных передач. Контракт игрока с испанским грандом в силе до лета 2021 года.