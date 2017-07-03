Синицын — о Хабаровске: не представляю, как играть после девяти часов без сна

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от нового сезона РФПЛ, в котором краснодарской команде предстоит длительный перелёт в Хабаровск на игру с местным клубом «СКА-Хабаровск».
«Не могу спать в самолётах. Я один раз в жизни летел 10 часов. Было это по пути на остров Бали. Всё это время я не спал! Это был ужас. Но тут после девяти часов без сна ещё играть… Не представляю, что это будет. Говорите, за такую зарплату можно и потерпеть? Понимаю, что простые люди относятся к футболистам неоднозначно. Они считают, что мы пьём, курим, нарушаем ПДД и не хотим играть. Для того, собственно, и нужен спорт у нас в регионах: чтобы люди пришли на стадион покричать на тех же футболистов и свои плохие эмоции отпустили. Но многие не видят обратной стороны медали. В 35 лет игрок может стать инвалидом, и кому он потом будет нужен?
Спрашиваете, что подарит новый сезон? Дальние перелёты в Хабаровск. А если серьёзно, то интриг будет много. Как в Лиге чемпионов выступит «Спартак», каким будет возвращение в Казань Бердыева… Мне кажется, новый сезон будет интереснее предыдущего. Чемпион «Спартак», ЦСКА, «Зенит» с Роберто Манчини… Мне кажется, «Рубину» понадобится минимум год для выстраивания команды. «Локомотиву» можно сразу Кубок отдать (улыбается). Ну а нас можно отнести к числу команд, которые будут биться за первую тройку», — сказал Синицын.