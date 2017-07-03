Президент китайского клуба, хотевший сняться с чемпионата, ушёл в отставку

Президент китайского клуба «Баодин Иньли Итун Ронгда» Мэн Юнли ушёл в отставку вскоре после высказываний по поводу снятия команды с чемпионата в знак протеста против несправедливого судейства. 1 июля «Баодинг» принимал «Ухань Чжоэр». Хозяева вели со счётом 2:1, но арбитр сначала добавил семь минут ко второму тайму, а затем поставил спорный пенальти, с которого гости отыгрались. После 16 туров «Баодин» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
«Президент Мэн извиняется перед всеми, кого мог обидеть. Мы уважаем правила и этику спорта, а также считаем, что всё происходящее на поле должно обсуждаться и регулироваться путём установленных правил и процедур. Клуб благодарен фанатам за их непрекращающуюся поддержку и верит, что текущий кризис будет преодолён», — говорится в официальном заявлении команды, которое приводит Goal.
Мэн Юнли чуть раньше был гораздо более категоричен в своих высказываниях: «Мы просто хотим справедливости. Понятно, что никто не сможет изменить результат матча, но мы требуем объяснений. Невозможно играть в такой футбол. Как мы можем продолжать выступать? Кто защитит моих игроков? Они просто будут презирать и меня, и „Баодинг Ронгду“. Мы снимаемся с чемпионата. Нет никакого смысла в том, чтобы продолжать играть, и мы просто не можем позволить себе это в такой ситуации».
Посмотреть видео с пресс-конференции владельца клуба «Баодин Иньли Итун Ронгда» можно в «Твиттере».