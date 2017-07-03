Большинство болельщиков «Реала» хотят, чтобы Роналду высказался о своём будущем

Испанская газета AS провела опрос среди своих читателей, касающийся нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Любителям футбола был задан вопрос, должен ли футболист сборной Португалии прервать молчание и высказаться о своём будущем в стане «сливочных». 76% респондентов дали положительный ответ.
Недавно испанская прокуратура обвинила Роналду в уклонении от налогов на сумму € 14,7 млн. В «Королевском клубе» ему советуют заплатить эту сумму и избежать судопроизводства, однако сам игрок может попытаться доказать свою невиновность в суде. Роналду сказал наставнику «Реала» Зинедину Зидану, что в Испании к нему относятся как к преступнику.
На этой неделе намечается встреча Роналду с президентом «Реала» Флорентино Пересом.