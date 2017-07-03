Синицын: в домашнем матче со «Спартаком» было ощущение, что играем на выезде

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о победе «Спартака» в минувшем сезоне российской Премьер-Лиги.
«Заслуженно ли «Спартак» стал чемпионом? Ну, что сейчас это обсуждать? Они стали чемпионами. Как — уже второй вопрос. Играли они более ровно, чем все остальные. У них было меньше всего спадов. Можно ответить на ваш вопрос в том ключе, что конкуренты «Спартака» до декабря выступали в еврокубках, где нагрузка у них была сумасшедшая. Это, конечно, сыграло свою роль. А «Спартак» так или иначе победил.
Что касается нашего домашнего матча со «Спартаком», то сошлись два примерно равных соперника. «Спартак» приехал к нам в гости как лидер чемпионата, и у него была сумасшедшая поддержка. Было ощущение, что мы играем на выезде! Команды играли в удовольствие, и матч получился ярким, с обилием моментов. Думаю, он понравился зрителям», — сказал Синицын.
Матч 18-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Спартак» состоялся 5 марта и завершился со счётом 2:2.