Президент АФК: посещаемость матчей на КК-2017 превзошла наши ожидания

Россия показала высокий уровень организации при проведении Кубка конфедераций 2017 года. Такое мнение выказал президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа.
«Видно, что проделана огромная работа. Посещаемость матчей превзошла наши ожидания. Спасибо руководству вашей страны за организацию. Мы очень рады, что все прошло так гладко. И речь идёт не только о футбольной инфраструктуре и стадионах. Города также хорошо справились с поставленной задачей.
Я бы хотел подчеркнуть, какую большую работу проделали Владимир Путин, Виталий Мутко и другие представители российской стороны, задействованные в подготовке к турниру. Сейчас у нас есть основания быть полностью уверенными в успешном проведении столь масштабного форума», — цитируют шейха «Известия».