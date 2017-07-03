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Президент АФК: посещаемость матчей на КК-2017 превзошла наши ожидания

3 июля 2017, понедельник. 09:15. Футбол

Россия показала высокий уровень организации при проведении Кубка конфедераций 2017 года. Такое мнение выказал президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа.

«Видно, что проделана огромная работа. Посещаемость матчей превзошла наши ожидания. Спасибо руководству вашей страны за организацию. Мы очень рады, что все прошло так гладко. И речь идёт не только о футбольной инфраструктуре и стадионах. Города также хорошо справились с поставленной задачей.

Я бы хотел подчеркнуть, какую большую работу проделали Владимир Путин, Виталий Мутко и другие представители российской стороны, задействованные в подготовке к турниру. Сейчас у нас есть основания быть полностью уверенными в успешном проведении столь масштабного форума», — цитируют шейха «Известия».

Чили — Германия — 0:1. Видеообзор финального матча Кубка конфедераций — 2017
Источник: Известия Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
3 июля 2017, понедельник
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