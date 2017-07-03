Марадона хочет получить российское гражданство

Легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона рассматривает возможность стать гражданином России, утверждает «Советский спорт».
Марадона прибыл в Россию в рамках движения «Россия любит футбол», побывал в Москве и Санкт-Петербурге, а также посетил накануне финальный матч Кубка конфедераций, в котором Германия победила Чили (1:0).
Ранее Марадона поделился мнением о сборной России и её выступлении на Кубке конфедераций — 2017, отметив, что подопечные Станислава Черчесова не продуктивно действуют в атаке.
Марадона: посмотрев на сборную России, любому захотелось бы стать её тренером