Мутко: Кубком конфедераций мы доказали, что Россия – футбольная страна

Председатель оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что Россия является футбольной страной и завершившийся Кубок конфедераций тому подтверждение.
«Я думаю, этим Кубком конфедераций мы доказали, что Россия — футбольная страна. Финал прошёл, весь турнир и болельщики были на высоком уровне. Поздравляю всех с тем, что у нас прошёл такой прекрасный турнир!» — цитирует Мутко Welcome2018.
Победителем Кубка конфедераций — 2017 стала сборная Германии, которая в финале обыграла Чили (1:0). Напомним, что в 2018 году в России пройдёт чемпионат мира, который стартует 14 июня.