Заммер: пойму Обамейянга, если он перейдёт в один из китайских клубов

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер прокомментировал возможный переход нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамейянга в другой клуб. В частности, в последнее время сообщалось, что к габонскому футболисту проявляют интерес из Китая.
«Естественно, я бы хотел, чтобы Обамейянг остался в «Боруссии». Ведь он суперфутболист, и его выступление в чемпионате Германии полезно Бундеслиге. Но я пойму Обамейянга, если он перейдёт в один из китайских клубов с желанием обеспечить себя и свою семью в финансовом плане. Мне самому очень интересно, какое он примет решение», — цитирует Заммера Eurosport.