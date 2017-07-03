«СКА-Хабаровск» объявил о переходе экс-хавбека «Томи» Баляйкина

Полузащитник Евгений Баляйкин, права на которого до недавнего времени принадлежали «Томи», покинул команду и перебрался в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В СКА Баляйкин пришёл в статусе свободного агента, отработав с командой сбор в Кратово и побывав в Корее, где хабаровская футбольная команда 30 июня провела спарринг с «Тэджон Ситизен». На какой срок рассчитан контракт с 29-летним хавбеком, не сообщается.
Также ряды хабаровчан пополнил полузащитник Витали Федотов. Последним клубом 25-летнего хавбека был тульский «Арсенал».
Товарищеский матч «СКА-Хабаровск» с корейским клубом собрал 15 тыс. зрителей