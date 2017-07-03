Вандерсон: пока не понял всех нюансов стиля игры «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Вандерсон поделился впечатлениями от игры своих подопечных в товарищеском матче с румынским клубом «Вииторул» (3:1), который прошёл на сборе в Австрии.
«Для меня это очень хорошее начало в новой команде. В „Краснодаре“, когда подписывали со мной контракт, наверняка ожидали, что я буду забивать голы. Я надеюсь своей игрой оправдывать эти ожидания. Для меня важно каждый раз черпать что-то новое из игры. Стараюсь перенимать у партнёров какой-то положительный опыт. Я всего два дня в „Краснодаре“ и пока не понял всех нюансов стиля игры. Но кое-что уже получается, надеюсь сыгранность с каждым днём будет только улучшаться», — сказал форвард в интервью клубному телевидению.