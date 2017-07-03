Горецка: в следующем сезоне буду играть за «Шальке-04»

В планы полузащитника «Шальке-04» Леона Горецки смена клубной прописки перед стартом очередного сезона не входит. Об этом футболист сборной Германии сказал после финального матча Кубка конфедераций с национальной командой Чили, в котором подопечные Йоахима Лёва одержали победу со счётом 1:0.
«Естественно, в следующем сезоне я вновь буду играть за «Шальке-04», — приводит слова Горецки tz.
Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» намерена взять футболиста немецкой сборной в свои ряды с лета 2018 года.
Эффенберг не советует Горецке переходить в «Баварию»