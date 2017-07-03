Глушаков: отпуск был настолько коротким, что растерять форму было невозможно

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, который присоединился к клубу после короткого отпуска, рассказал о прошедшем Кубке конфедераций, а также поведал, как он провёл неделю отдыха.
«Всю ночь летели, но самочувствие хорошее. Приятно было всех увидеть на завтраке и пообщаться. Соскучились по команде. Лично я даже за этот сравнительно короткий срок успел испытать какое-то чувство ностальгии по «Спартаку».
Осадок от Кубка конфедераций? Уважающий себя спортсмен всегда хочет выигрывать. Другое дело, что не всегда это получается. Но жизнь продолжается, а значит, надо возвращаться в футбол. Что ж, на сборе будем поднимать друг другу настроение. Когда складывается нормальный коллектив, то люди в трудный момент всегда поддержат, всегда найдут для этого нужные слова.
В отпуске с Димой Комбаровым отправились в Сочи, где, естественно, купались и загорали. Ну, разумеется, вместе с семьями. И, конечно, заглянул в родное Миллерово, где провёл традиционный турнир, который на этот раз посвятил Валерию Глушакову — замечательному человеку и футболисту.
Для меня первый матч сезона 7 июля с ФК «Славен Белупо». Вы ведь не думаете, что мы, отдыхая, напрочь забыли о предстоящих тренировках и контрольной встрече. К примеру, с Комбаровым бегали, ходили в тренажёрный зал. Да и отпуск был сам по себе настолько коротким, что растерять спортивную форму даже при желании было невозможно. А у нас такого желания, понятное дело, не возникало.
Мы с Димой не забывали о тех непростых испытаниях, которые ждут нас совсем скоро. Да и посмотрите на ребят — не видно ни щёчек, ни живота! (Смеётся.)», — цитирует Глушакова пресс-служба красно-белых.