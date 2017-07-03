Видеообзор товарищеского матча «Анжи» — «Кршко»

«Анжи» в рамках подготовки к сезону-2017/18 провёл контрольный поединок. Соперником махачкалинцев в Словении стал клуб «Кршко». Встреча завершилась вничью 0:0.
Состав «Анжи» в 1-м тайме: Солосин, Полуяхтов, Фибель, Брызгалов, Тетрашвили, Яковлев, Афонин, Гулиев, Кацаев, Мамтов, Маркелов.
Состав «Анжи» во 2-м тайме: Солосин, Полуяхтов, Карасёв, Липартия, Тетрашвили, Брызгалов, Яковлев, Афонин, Данченко, Багаев, Дибиргаджиев.
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«Анжи» сыграл вничью со словенским «Кршко» в товарищеском матче