Аленичев: приложу все усилия, чтобы оправдать ожидания болельщиков «Енисея»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев на встрече с болельщиками поблагодарил руководство клуба за возможность поработать в красноярской команде.
«Хотел бы поблагодарить руководство клуба, руководителя города, руководителя края за предоставленную возможность мне и моему тренерскому штабу тренировать этих замечательных людей, эту замечательную команду.
Хотел бы к вам обратиться, дорогие болельщики, чтобы вы приходили в наш красивейший манеж, приезжали на выезды, поскольку ваша поддержка крайне необходима. Со своей стороны приложу максимальные усилия, чтобы оправдать ваши ожидания и надежды", — цитирует Аленичева официальный «Твиттер» клуба
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