Дзофф не советует Доннарумме переходить в «Реал» нынешним летом

Бывший голкипер сборной Италии Дино Дзофф не советует вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме переходить в летнее трансферое окно в мадридский «Реал». СМИ уже неоднократно сообщали о заинтересованности «Королевского клуба» в услугах игрока россонери.
«Доннарумма должен понять, что у него вся жизнь впереди, чтобы играть в «Реале» или в «Барселоне». Лучшим решением будет остаться там, где ты вырос. Так что сейчас ему следует остаться в «Милане». Для него это идеальное место для того, чтобы продолжать совершенствовать свои игровые качества. Наше будущее у нас в руках», — приводит слова Дзоффа Corriere della Sera.
По последним данным из итальянских СМИ, Доннарумма примет окончательное решение по поводу своего будущего 3 июля, когда проведёт встречу с представителями миланского клуба. Ранее сообщалось, что Доннарумма перейдёт в «Реал» летом 2018 года. При этом вратарь продлит контракт с россонери этим летом, а в соглашении будет прописана сумма отступных, устраивающая «сливочных», которые и выкупят Джанлуиджи следующим летом.